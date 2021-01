Campeonato Paulista: Palmeiras continua na frente O alviverde está isolado na dianteira com 4 pontos de vantagem; quem voltou ao grupo dos quatro primeiros colocados foi a Portuguesa.

Depois de mais uma rodada do Campeonato Palista, parace não haver jeito de tirar o Palmeiars da liderança - a equipe empatou diante do Guaratinguetá, 1 a 1 (gols de Diego Souza para o Palmeiras, e Wellington Amorim para o Guaratinguetá) e continua em primeiro na classiicação geral, agora com 37 pontos.



São quatro pontos à frente do Corinthians, segundo colocado com 33 pontos - no clássico do fim de semana, o "Timão" venceu o Santos pela contagem mínima (1 a zero, gol de Dentinho) - o Santos, com isto, despencou para o sexto lugar. Em terceiro está o São Paulo, que empatou diante do Paulista (1 a 1, gol de Rodrigo para o São Paulo, e de Zé Carlos para o Paulista).



E em quarto lugar, agora, está a Portuguesa - que venceu o Ituano por 2 a zero, na casa do adversáio (gols de Brumo Rodrigues e de Edno).





Eis os resultados do fim de semana do Paulistão:



Ontem (21.03)

Ponte Preta 2 x 5 Barueri

Marília 2 x 2 Oeste

Noroeste 0 x 0 Bragantino

Mogi Mirim 1 x 2 Guarani

Mirassol 4 x 2 São Caetano

Guaratinguetá 1 x 1 Palmeiras

Botafogo 2 x 2 Santo André



Hoje (22.03)

Corinthians 1 x 0 Santos

Paulista 1 x 1 São Paulo

Ituano 0 x 2 Portuguesa