A vingança será maligna! - dizia o Bento Carneiro, antigo personagem do Chico Anísio no humorístico da Rede Globo lá pelos idos de 90. Lembrei do simpático vampiro ao acompanhar a filiação de Rogério Marinho ao PSDB, na tarde de ontem (8).O sentimento de vingança deverá mover os primeiros passos de Rogério no seu novo endereço partidário. Sabe por quê? Porque o neto de Djalma Marinho não esconde de ninguém o ressentimento por ter sido descartado por Wilma de Faria no jogo da sucessão municipal em Natal.Nas inúmeras entrevistas que concedeu este ano, o deputado federal tem repetido que fará oposição aos governos estadual e federal. E que poderá votar em qualquer nome para o Senado, menos no de Wilma. Deve ter sido por isso que sua filiação foi prestigiada por dois concorrentes da Guerreira na peleja senatorial - Garibaldi Filho (PMDB) e José Agripino Maia (DEM).Aliás, essa briga de Rogério com Wilma foi uma mão na roda para Agripino. Diante da possibilidade de aliança do DEM com o PSDB no plano nacional, em torno da candidatura presidencial do José Serra, é quase certo que Rogério cerre fileiras no projeto de reeleição do líder do DEM. Se o PMDB fechar também com o PSDB, Garibaldi terá chance de conquistar o segundo voto dos rogeristas.Vejam vocês as voltas que o mundo dá. Até o ano passado, Rogério Marinho era um dos mais ativos e fiéis escudeiros de Wilma de Faria. Ele conviveu com a governadora durante longos 23 anos, como fez questão de frisar o deputado federal no momento da apartação política. Ao longo de todo esse tempo, Rogério juntou uma militância aguerrida para trabalhar e defender Wilma nos quatro cantos da capital.Elegeu-se vereador, presidente da Câmara Municipal de Natal e deputado federal à sombra de Wilma de Faria. E achava que contava com ela para conquistar a Prefeitura de Natal. Que nada! Entre o sonho do deputado e o projeto de eleição para o Senado, Wilma levou em conta os próprios interesses, deixando Rogério a ver navios.As consequências do rompimento ainda não foram sentidas por Wilma. Isso deverá ocorrer em 2010, na hora de buscar o voto popular. A estrutura partidária que está sendo montada por Rogério Marinho estará a serviço de um José Agripino e/ou de um Garibaldi Filho, retirando de Wilma antigos apoios e compromissos de campanha. Essa será a maior vigança de Rogério Marinho. E se Wilma não lograr êxito para o Senado, a vingança será maligna.Minha vida. O Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado deliberou a redução no valor do aluguel da residência oficial da governadora Wilma de Faria, localizada em Morro Branco. Em vez dos atuais R$ 16 mil, serão pagos de agora em diante R$ 12,3 mil. Wilma mora na casa desde o início do governo, em 2003.O ministro Geddel Vieira Lima (Integração Nacional) anunciou a liberação de R$ 7 milhões para ajudar as vítimas das enchentes no RN. Tudo muito bom, tudo muito bem. Mas cadê o dinheiro deste ano? O valor que Geddel está liberando é referente ao pedido do ano passado. Por conta da burocracia, o ministro desengavetou uma solicitação do governo norte-rio-grandense de 2008, quando Wilma de Faria pediu R$ 98 milhões e só recebeu pouco mais de R$ 8 milhões. É brincadeira, hein!Aliás, Geddel Vieira Lima, amigo do peito de Henrique Alves, não teve como escapar de vir ao Rio Grande do Norte. Enquanto o presidente Lula visitava o Maranhão e o Piauí, o ministro baiano foi escalado para visitar os demais estados, entre eles, o nosso pequenino Rio Grande.Na semana passada, convidado para comparecer a um evento do Dnocs em comemoração aos 50 anos do Açude Gargalheiras, Geddel botou banca de ministro:- Onde fica o Gargalheiras? A quantos quilômetros de Natal? 200?! Pousa avião no local? Só na cidade vizinha? Que horas termina? À noite? Não, não posso, Henrique. Minha mulher vai me matar se eu não dormir em Salvador. Infelizmente, fica para outra oportunidade.Pois é. Geddel não imaginava que teria de visitar o RN tão cedo. Esteve em Assu na quarta-feira (6), sobrevoando as áreas alagadas, e em Natal (8), no Fórum dos Governadores do Nordeste. Castigo.O vice-governador Iberê Ferreira de Souza tem viagem marcada para Brasília, na terça-feira. Na pasta levará o projeto de construção da barragem Oiticica, em Jucurutu, que irá beneficiar vários municípios do Seridó e ajudar a conter as águas em direção à barragem Armando Ribeiro Gonçalves, no Vale do Açu. É obra para R$ 180 milhões. A esperança de Iberê e da bancada federal é que barragem entre no PAC da Dilma.Perguntaram para mim:- O que sai do cruzamento de Gustavo Carvalho com Susan Boyle (a grande sensação e revelação de um show de calouros na Inglaterra)?- Garibaldi Filho - respondi.» Instada pelos repórteres ontem (8), no Fórum dos Governadores, Wilma de Faria saiu pela tangente quando o assunto foi a filiação de Rogério Marinho ao PSDB: “Hoje eu só falo sobre os prejuízos causados pelas enchentes no Rio Grande do Norte.” E mais nada.» No próximo dia 13, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do RN inaugura o auditório João Teodoro da Silva, na Ministro Mirabeau da Cunha Melo, em Candelária.» Em Acari, nos 50 anos do Gargalheiras, dei de cara com a senadora Rosalba Ciarlini e perguntei:- Senadora, a senhora não está enciumada de ver João Maia pra cima e pra baixo com José Agripino visitando as barragens?- Só tenho ciúmes do meu marido (Carlos Augusto Rosado), Diógenes. Quanto a João Maia, o senador José Agripino trabalha por uma ampla frente. E João é bem-vindo.- Agripino pode apoiar João Maia para o governo? - provoquei.- Pode. Eu ainda nem sou candidata. Pode.- Mas ele (Agripino) perderia Mossoró, não é senadora?- Não só Mossoró, Diógenes. Ele perderia muito mais.