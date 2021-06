Onze bairros de Natal ficarão sem água pelo período de 24 horas Fornecimento será suspenso na quarta-feira (8) em virtude da execução de serviços de desvio na adutora nº 1, da captação do Jiqui.

Em virtude da execução de serviços de desvio na adutora nº 1, da captação do Jiqui, será suspenso o abastecimento de água em 11 bairros de Natal a partir das 7h de quarta-feira (8) pelo período de 24 horas.



Os bairros que terão o serviço de abastecimento de água suspenso são Rocas, Ribeira, Santos Reis, Praia do Meio, Petrópolis, Tirol, Cidade Alta, Barro Vermelho, Lagoa Seca, Alecrim e Morro Branco.



O trabalho realizado pela CAERN na adutora ocorrerá na avenida Ayrton Sena, zona Sul, na altura do novo colégio Salesiano.