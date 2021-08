AMLAP inaugura sede de R$ 550 mil nesta sexta-feira Presidente da associação, João Gomes, pretende oferecer maior assistência aos prefeitos do Litoral Agreste do estado.

A Associação dos Municípios do Litoral Agreste Potiguar inaugura, na noite desta sexta-feira (17), a sua nova sede. O prefeito de Brejinho e presidente da AMLAP, João Gomes, pretende dar maior comodidade aos prefeitos associados e deixar de lado o aluguel de R$ 3 mil mensais.



Com 34 municípios associados, a AMLAP promove regularmente palestras para o aperfeiçoamento dos funcionários das prefeituras, além de oferecer engenheiros e topógrafos para a elaboração de projetos e uma assessoria jurídica. São onze funcionários que, agora, irão trabalhar em um espaço próprio.



“Antigamente tínhamos que pagar R$ 3 mil de aluguel, e agora temos a nossa sede. O gasto foi de R$ 550 mil, e estaremos oferecendo uma estrutura mais adequada aos prefeitos que chegam a Natal”, explicou João Gomes.



Os municípios que compõem a AMLAP são Arêz, Baía Formosa, Bom Jesus, Coronel Ezequiel, Espírito Santo, Goianinha, Lagoa de Pedras, Lagoa Salgada, Montanhas, Monte Alegre, Monte das Gameleiras, Natal, Nísia Floresta, Passagem, Pedro Velho, Riachuelo, São José de Campestre, São José de Mipibu, São Pedro, São Tomé, Serrinha, Tangará, Tibau do Sul, Várzea e Vila Flor.



A inauguração da nova sede, que ocorre na noite desta sexta-feira (17), contará com a presença dos representantes de diversos municípios da AMLAP e é aguardada a participação da governadora Wilma de Faria.