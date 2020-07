Vai um consórcio, aí?

É necessário que o consumidor determine a finalidade do consórcio, para que o dinheiro seja determinado no contrato - móveis, imóveis ou serviços. Quando a pessoa é contemplada, ela pode procurar um bem ou serviço dentro daquilo que foi estabelecido no contrato.O consorciado poderá contratar quantos serviços quiser até o limite do valor de sua carta de crédito. A sobra, se houver, poderá ser utilizada no pagamento das parcelas do próprio consórcio.A nova lei prevê um maior reforço na fiscalização, ao estabelecer que três consorciados deverão acompanhar a gestão do dinheiro, com acesso a todas as operações do grupo. O texto da norma informa também que as administradoras podem cobrar garantias, como um avalista, mas a exigência deve estar de forma clara no contrato.Essa lei traz para o sistema mais segurança, mais transparência e pacifica o relacionamento do consorciado com a administradora, porque agora as regras são claras e todo mundo sabe seus direitos e obrigações.Ele até pode trocar o objeto especificado no contrato, desde que o setor (serviços, bens móveis ou imóveis) seja respeitado.Por exemplo, para comprar um crédito para um curso de formação, o consumidor precisa pesquisar o valor cobrado pela instituição de ensino e fazer uma carta de crédito do valor equivalente. Entretanto, se depois do período de pagamento, a pessoa mudar de idéia, ela pode redirecionar o dinheiro para uma outra finalidade, como um tratamento de saúde, por exemplo, já que ambos se tratam de serviço.O consórcio pode ser usado para comprar um veículo usado, em vez de um novo, como também para a compra de uma motocicleta, por exemplo. O consórcio tem a vantagem de não cobrar juros (mas há taxa de administração). Entretanto, o produto só será entregue ao cliente após a contemplação ou o fim do prazo de pagamento.A quitação de empréstimos com o uso de carta de crédito de consórcio será possível dentro do mesmo segmento. Se o consórcio for de imóvel, o cliente poderá usar o dinheiro para finalizar um financiamento imobiliário. Entretanto, a quitação não pode ser parcial, tem que ser total. Ou seja: não dá para usar o consórcio para abater financiamentos, com a meta de dever menos para o banco.A administradora de consórcio não vai fazer contato nenhum com nenhum prestador de serviço. O contato é feito pelo cliente. Ao ser contemplado, ele deve entrar em contato com a administradora dizendo o pagamento que será feito com o consórcio, mediante apresentação da nota fiscal.O interessado deverá optar por um grupo em formação (a administradora ainda está reunindo as pessoas em número suficiente que permita atingir o objetivo do consórcio, ou seja, contemplação de todos os seus integrantes em prazo predeterminado) ou num grupo já formado (que já está operando).Ele poderá optar por uma cota vaga diretamente na administradora (não possui titular e está disponível para comercialização); pela cota de reposição (é a cota adquirida de consorciado que foi excluído do grupo; a aquisição também é feita diretamente com a administradora), ou por uma cota de transferência (cessão de direitos com a anuência da administradora; a pessoa compra a cota diretamente do consorciado e assume integralmente os direitos e as obrigações do consorciado que está sendo substituído).As formas de contemplação continuam as mesmas. É na assembléia mensal que ocorre a contemplação do consorciado a quem é atribuído crédito para aquisição do bem ou serviço.São duas modalidades: por sorteio, no qual todos os participantes do grupo em dia com o pagamento de suas contribuições concorrem em absoluta igualdade de condições, e por lance, ou seja, após a realização do sorteio, será admitida a contemplação mediante o oferecimento de lance pelos interessados. Os critérios para oferta e desempate de lances são definidos em contrato.Nos grupos novos, formados após a entrada em vigor da lei, os consorciados que saírem continuarão a participar dos sorteios. Caso sejam contemplados, poderão receber o valor corrigido correspondente ao número de parcelas que pagaram.Para aquele cliente que parou de pagar o consórcio e quer voltar, a situação irá depender do tempo de paralisação. Geralmente, a exclusão do consorciado é feita depois de dois meses de não-pagamento. Muitas vezes, o cotista inadimplente é substituído por outro. Entretanto, a administradora poderá analisar cada caso específico e decidir.A grande vantagem dos consórcios sobre os financiamentos está no custo. Nos consórcios, não há a cobrança de juros. Os consorciados arcam apenas com uma taxa de administração, que varia de 1,5% a 2,4% ao ano.O percentual é bastante inferior ao cobrado pelos bancos nas linhas de crédito, principalmente após o acirramento da crise global. Na composição da parcela, entretanto, inclui-se também um valor que se destina à formação de um fundo de reserva.Esse fundo tem por objetivo garantir as cartas de crédito em caso de qualquer eventualidade. Se não utilizado, ao final do plano, o dinheiro é devolvido aos participantes.A desvantagem dos consórcios está em não dispor do bem imediatamente. Como a contemplação é feita por sorteio, os menos sortudos poderão levar meses ou até mesmo anos para receber o bem. Os planos de imóveis, os mais longos do mercado, chegam a ter prazo de 180 meses. Nos de automóveis, o prazo mais comum é de 72 meses, enquanto nos de motos é de 60 meses.Para saber quanto terá de pagar por mês, o consorciado deverá somar o percentual da taxa de administração ao do fundo de reserva, aplicar o percentual resultante sobre o valor da carta de crédito e, então, dividir o total pela quantidade de prestações.Numa carta de crédito de R$ 23 mil, por exemplo, com prazo de 72 meses, taxa de administração de 12% no período e 3% de fundo de reserva, o consorciado pagará: 12% (taxa de administração) + 3% (fundo de reserva) = 15% (percentual total). R$ 23.000 (valor da carta de crédito) x 15% = R$ 3.450 (custo do consórcio) R$ 3.450 + R$ 23.000 = R$ 26.450 (valor total do consórcio) R$ 26.450 / 72 (número de prestações) = R$ 367,36 (valor da prestação).As prestações são corrigidas pelo valor do bem. Até hoje, as administradoras podiam utilizar somente a tabela de preços do fabricante como referência, com exceção dos planos para imóveis, que são corrigidos pelo Índice Nacional de Custo da Construção (INCC). Com a nova lei, os demais planos também poderão ser corrigidos por índices setoriais. No caso de automóveis, por exemplo, a referência poderá ser a tabela FIPE.Sim. As regras para utilização do Fundo de Garantia no consórcio continuam as mesmas, de acordo com as normas já estabelecidas pela Caixa Econômica Federal.De acordo com Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios - Abac, o setor não está sendo afetado de maneira relevante pela crise, pois o consórcio é um instrumento de poupança programada, em que a pessoa planeja uma aquisição futura. Enquanto o consorciado não for contemplado, ele é um poupador e não um devedor.Em caso de dificuldades de pagamento, a pessoa pode vender a cota para terceiros ou mesmo reduzir o valor da carta de crédito. As novas regras deverão reforçar a atratividade dos consórcios nessa época de encurtamento do crédito devido à crise mundial. Somente nos três últimos meses de 2008, as vendas de cotas cresceram em média 17,3%, segundo dados da Abac. Para 2009, a expectativa é de expansão de 6% a 8%.Em 6 de fevereiro, começaram a vigorar as novas regras que regulamentam o sistema de consórcios. A partir de agora, os consumidores poderão fazer consórcios para pagamento de pacotes de viagem, serviços médicos, próteses dentárias, cirurgias plásticas e até cursos de pós-graduação no exterior.Ou seja, as novas regras permitem a comercialização de planos também para serviços. Até agora, o sistema possibilitava adquirir apenas bens, como veículos e imóveis.