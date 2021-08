Centrais do Cidadão recebem inscrições para concurso de agente penitenciário

A partir da próxima sexta feira (24) e até o próximo dia 14 de maio, as Centrais do Cidadão (Natal-Centro; Natal-Via Direta; Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros) vão receber inscrições presenciais para o concurso público que visa preencher 400 vagas de agente penitenciário. As provas serão aplicadas no dia 14 de junho.A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc) oferece 320 vagas para candidatos do sexo masculino e 80 vagas para candidatas do sexo feminino. Além dessas inscrições presenciais haverá também a possibilidade pela pnternet, através site www.consulplan.net A remuneração inicial será de R$ 1.470 para o cargo, mais uma bolsa formação do Pronasci/Ministério da Justiça, no valor de R$ 400 mensais. O cargo exige ensino médio completo.As vagas serão destinadas às penitenciárias estaduais e demais unidades prisionais do Sistema Penitenciário Estadual. Quando contratados, os agentes trabalharão por oito horas diárias e/ou escala de plantão, no regime de 24/72 horas.A Consulplan é a organizadora responsável pela aplicação das etapas da prova objetiva de múltipla escolha, do exame de capacidade física e do exame psicotécnico por testes específicos. As demais etapas ficam a cargo da Secretaria de Estado de Administração e dos Recursos Humanos (Searh).