Gripe suína deixa EUA em estado de emergência

A secretária de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jannet Napolitano, disse hoje que a saúde pública do país vive uma "situação de emergência" devido à propagação do vírus da gripe suína.Napolitano fez esta declaração num encontro com jornalistas na Casa Branca, onde o diretor interino do Centro de Controle de Doenças (CDC, em inglês), Richard Besser. Vinte casos de gripe suína foram confirmados nos Estados Unidos neste domingo (26), depois que se confirmou a doença em estudantes de Nova York . Além disso, quatro casos foram confirmados no Canadá.Richard Besser, diretor dos centros de controle de doenças e prevenção dos EUA, afirmou a jornalistas na Casa Branca que todos os casos no país são brandos. Autoridades norte-americanas disseram que o presidente dos EUA, Barack Obama, está sendo informado constantemente sobre a potencial expansão do surto, que já matou até 81 pessoas no México (20 mortes foram confirmadas)."Neste momento, a prioridade é garantir que a comunicação seja intensa e que os esforços de vigilância médica estejam totalmente ativados", disse John Brennan, assistente do presidente na área de segurança doméstica.Segundo Brennan, haverá rápida identificação e notificação de novos casos que possam ocorrer nos EUA e no México.O governo dos Estados Unidos está acompanhando a evolução da gripe suína de perto e acredita, entretanto, que não há motivos para que norte-americanos entrem em pânico, disse o porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs.* por G1, com agências