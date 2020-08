Recuperados, jogadores treinam no CT do ABC Beto, Marquinhos Mossoró, Rodriguinho, Marcos Paraná e Dedé participaram de treino físico com o preparador físico Vítor Barros.

Beto, Marquinhos Mossoró, Rodriguinho, Marcos Paraná e Dedé participaram de treino físico com o preparador físico Vítor Barros.



Os atletas não relacionados para a partida contra o Fast Clube/AM treinaram esta manhã no CT Alberi Ferreira de Matos e foram liberados logo após o treinamento.



No turno da tarde, apenas cinco jogadores voltaram aos treinos para um trabalho especial com o preparador físico Vítor Barros.



Os recém-contratados, o lateral-esquerdo Beto e o volante Marquinhos Mossoró, e os meias Rodriguinho e Marcos Paraná e o atacante Dedé, recuperados de lesões e liberados pelo Departamento Médico, participaram de um treino físico no CT.



O grupo fez um trabalho de força geral na academia do clube, e em seguida, participou de um treinamento de transferência, através de multi-saltos. Os cinco jogadores voltarão aos treinos na tarde desta sexta-feira (6), a partir das 16h, no CT.