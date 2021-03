Button vence e Barrichello completa dobradinha da Brawn GP

Divulgação Rubinho fica com a segunda colocação em dobradinha da Brawn.

Rubens Barrichello, que largou em segundo pela estreante equipe Brawn, caiu para o sétimo lugar logo na largada, após seu carro ser tocado.Em seguida, Rubinho fez uma boa corrida de recuperação e chegou ao terceiro lugar já na segunda metade da prova. Caiu para quinto, após parar nos boxes, mas passou a quarto logo em seguida, ultrapassando o alemão Nico Rosberg, da Williams.Faltando duas voltas para o fim, a sorte acabou ajudando Barrichello, quando o polonês Robert Kubica, da BMW Sauber, tentou ultrapassar o alemão Sebastien Vettel, da RBR e os dois acabaram batendo.Os outros dois brasileiros abandonaram a prova.Felipe Massa, da Ferrari, vice-campeão do ano passado, abandonou a prova, na 47ª volta, após seu carro ter problemas de suspensão.O terceiro brasileiro, Nelsinho Piquet, da Renault, já havia largado a corrida na 25ª volta, após bater na Williams de Nico Rosberg.O italiano Jarno Trulli, da Toyota, terminou em terceiro, e o atual campeão, o inglês Lewis Hamilton, da McLaren, em quarto.O inglês reinou absoluto. Jenson Button foi o melhor no treino oficial e liderou a prova do GP da Austrália de ponta a ponta para vencer a primeira prova do ano na Fórmula 1. O piloto sobrou nas 58 voltas e deu a vitória à equipe Brawn GP em sua primeira prova na categoria.De quebra, um acidente entre Robert Kubica e Sebastian Vettel colocou o brasileiro Rubens Barrichello na segunda posição e a escuderia inglesa conseguiu assim uma histórica dobradinha em seu GP inicial.