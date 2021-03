Ele reza para ser federal

Vlademir Alexandre

Eu posso até não ser candidato se por algum motivo a nossa candidatura venha a prejudicar o nosso desempenho na campanha presidencial. Agora se isso não ficar demonstrado eu sou candidato a deputado federal. Se for para ajudar...Mas é claro que há. Luiz Almir é um candidato forte.Ele foi convidado, mas essa programação com Sérgio só fechou no dia. Eu liguei para Luiz e ele estava em um almoço e me disse que dependendo da evolução dos acontecimentos lá, iria ou não para a reunião. Não foi.Eu acho que era uma questão de cardápio mesmo (risos). Luiz Almir é um cara com aquele humor, com aquela graça pra dizer as coisas. Eu acho que ele é um cara forte que tem um grande peso, principalmente na região metropolitana - como Rogério também tem. Eu acho que Luiz Almir desejando ser candidato a deputado federal ajudará muito o partido, porque você imagine como iria o PSDB para uma campanha o próximo ano, independente de qualquer coligação se a gente já começasse com Geraldo Melo, Rogério Marinho, João Faustino e Luiz Almir? Com uma estrutura dessas, por exemplo, para deputado federal nós estamos bem.Mas ele nunca disse isso a ninguém, nem dentro do partido, nem em Brasília, nem em lugar nenhum. Ele [Rogério] disse durante o jantar lá em casa que pretende vir para o partido para fortalecer o partido, ampliar o seu espaço e inclusive fortalecer a ele mesmo como um político que daqui a um ano estará disputando uma eleição. Agora que ele esteja dizendo que a entrada dele vai atropelar A ou B, inclusive a mim, eu acho que não.Nós sabemos perfeitamente que o espaço político do deputado Rogério Marinho é totalmente diferente do espaço da governadora. Agora não vamos olhar para trás. Olhando para frente, estamos engajados num projeto nacional, onde já temos uma aliança básica definida do PSDB com o DEM e o PPS. Esses três já estão envolvidos com o mesmo projeto presidencial para 2010. Embora eu saiba que uma eleição presidencial pode comportar arranjos diferentes nos estados, eu também não sou nenhum hipócrita para negar que o ideal é que nós possamos repetir nos estados a aliança nacional.Não hoje, mas é claro que essa acomodação terá que haver. Essa é uma decisão crucial que teremos que tomar. O PSDB na eleição passada estabeleceu uma aliança com a governadora, e nada reivindicou. A governadora teve a gentileza de verificar nomes no PSDB e incluir no seu governo. Foi uma opção dela. O que nós dissemos no PSDB é que quem fosse do partido a partir daquele momento seria liderado por ela porque estava sendo seu auxiliar. Já a questão partidária era outra coisa. Agora nós sabemos perfeitamente que pode haver um choque na hora do PSDB optar entre a aliança nacional e uma local.O problema existe, apenas é necessário fazer uma colocação: Eu conheço essa colocação de Rogério e respeito, mas agora haverá uma colocação de Geraldo. O nosso interesse na eleição presidencial é ganhar. Por exemplo, o PMDB hoje é o instrumento de sustentabilidade do governo, e está integrado na base do presidente Lula desde o Senado até a Câmara. No entanto, por mais difícil que seja, a gente conseguir atraí-lo para votar em Serra. Isso não quer dizer que nós não queremos o apoio do PMDB para a nossa campanha presidencial. Do mesmo modo, eu não vejo porque a gente tem que jogar a toalha em relação ao PSB e dizer: esse aqui é inimigo do projeto. Então, como nós temos tempo, esse diálogo pode fluir dentro deste prazo, mas vai chegar o momento em que nós vamos ter que decidir qual o nosso caminho.Não existe nenhum compromisso nessa área. Eu não sou profissional de política e quando fui governador fiquei até o último dia e, portanto, não fui candidato a cargo nenhum e sendo assim não é uma presidência de partido que vai me fazer mudar de estilo e de comportamento. Agora eu poderei ser candidato à reeleição e, se eu for, espero contar com o apoio de Rogério se ele vier para o partido.São dois caras que estão tão preparados para a Presidência da República que também estarão preparados para resolver um problema desses.Esse problema [quem será o candidato do partido] é pequeno demais para esses dois homens.Eu só tenho dificuldade de responder isso pela amizade que eu tenho com Aécio, mas politicamente, hoje, eu acho que as coisas caminham para Serra e eu espero que eles sentem numa sala e saiam de lá um candidato a presidente, e outro a vice.Certamente. Nas eleições passadas, se Alckmin tivesse tido 35% dos votos no Nordeste, ele teria sido eleito presidente do Brasil no primeiro turno. Então nós temos que garantir pelo menos que Serra precise ter no Nordeste 40% dos votos, ele ou Aécio.Não.