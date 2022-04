Programa Minha casa, Minha vida chega a Parnamirim

O programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, aberto para inscrições na capital potiguar em 4 de maio, chegou nesta segunda-feira (18) à cidade de Parnamirim.As inscrições, que ficarão sob a responsabilidade da Prefeitura, poderão ser feitas durante um mês, em diversas escolas da rede municipal. Além disso, os interessados poderão se inscrever por meio do site www.parnamirim.rn.gov.br No período de 18 de maio a 19 de junho, as inscrições poderão ser feitas de 9h às 17h na Escola Municipal Sadi Mendes, em Nova Parnamirim; Silvino Bezerra, em Rosa dos Ventos; Josafá Machado, no Parque Industrial; Francisca Bezerra, na Primavera; Escola Municipal Senador Carlos Alberto, em Passagem de Areia e na escola Eulina Augusta, em Nova Esperança (antiga Pirangi de Dentro).Em Pium, os interessados devem procurar a Escola Municipal Raimunda Maria, entre 9h e 17 horas, no período de 18 a 29 de maio. Já os moradores de Pirangi do Norte devem procurar a Escola Municipal Erivan Franca entre 1º e 19 de junho.A iniciativa oferece casas populares com prestações mínimas de R$ 50. O presidente da Companhia Estadual de Habitação (Cehab), Damião Pita, informou que serão beneficiadas 8 mil famílias do Estado com renda de até três salários mínimos.Os que possuem renda entre três e 10 salários deverão negociar diretamente com a Caixa Econômica Federal. A cota destinada pelo programa ao Estado é de 19.224 casas.Confira os locais de inscrição- Nova ParnamirimEscola Municipal Sadi Mendes- Rosa dos VentosEscola Municipal Silvino Bezerra- Parque IndustrialEscola Municipal Josafá Machado- PrimaveraEscola Municipal Francisca Bezerra- Passagem de AreiaEscola Municipal Senador Carlos Alberto- Nova EsperançaEscola Municipal Eulina Augusta- PiumEscola Municipal Raimunda Maria- Pirangi do NorteEscola Municipal Erivan França