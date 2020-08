Rogério Marinho ainda aguarda decisão final do TSE para comemorar

Júlio Pinheiro Rogério Marinho: ainda é cedo para comemorar.

O ministro Ricardo Lewandowski, que decidiu por Marinho, justificou sua decisão dizendo que o próprio partido já havia aceitado a saída do deputado da legenda.Como ainda não sabe se essa é a palavra final do TSE, que ainda pode julgar a questão em plenário, Marinho se encontra satisfeito, mas cauteloso. Segundo a assessoria de imprensa dele, o deputado só comemora quando tiver certeza de que saiu, definitivamente, do PSB.