Gesane critica articulação de Álvaro e volta a cogitar saída do PDT

Júlio Pinheiro Deputada não concordou com a forma como foi articulada ida de Carlos Eduardo para o PDT.

Gesane também criticou a forma como está sendo articulada a chegada do novo pedista, que deve assumir a direção estadual do PDT "sem nenhuma discussão prévia com as principais detentoras de mandato" – ela e a vereadora Sargento Regina.“Se as duas detentoras de mandato não participaram do diálogo, como posso ficar satisfeita com o que está acontecendo? Se o partido passar a ser aliado da bancada governista vou pedir ao TRE e ao TSE, a minha justa causa para deixar a legenda. Até porque não há nenhum fato novo para que uma postura de seis anos seja mudada por causa de um acordo particular entre Álvaro e Carlos Eduardo”, ressaltou a deputada.Gesane Marinho destacou ainda que o ex-prefeito está fazendo o papel dele ao aproximar suas bases do novo partido. Para ela, quem está errado é o PDT em aceitar mudar sua posição. “Quem está sendo incoerente é o PDT. Afinal, quem chega é que deve se adequar ao local e não o inverso. Não sou contra a ida de novas liderenças políticas para o partido, mas da forma como está sendo articulada essa negociação”, disse.Questionada sobre a filiação do ex-prefeito de Parnamirim Agnelo Alves ao PDT, seguindo os passos do filho (Carlos Eduardo), para disputar uma vaga na Assembléia Legislativa, a deputada afirmou que não prejudicaria sua reeleição.“Eu disputei com o presidente da legenda, Álvaro Dias, por que teria problemas em disputar com Agnelo Alves? Seria muito bom para o partido ter mais representantes na Casa”, argumentou Gesane.A deputada também afirmou que não deve participar da solenidade de filiação de Carlos Eduardo ao PDT, marcada para o próximo dia 22. “Não fui convidada. E acho que se o partido não precisou de mim para nada, o que vou fazer lá? Não irei”, garantiu.