Secretária de Saúde quer valorização dos médicos Durante a posse, Ana Tânia Sampaio disse que já tem em mente o nome de seu secretário adjunto.

A nova secretária de Saúde de Natal, Ana Tânia Sampaio, enfatizou a necessidade da criação de uma política de recursos humanos para valorizar os profissionais da área. Ele tomou posse do cargo na manhã desta quinta-feira (7).



“Uma das nossas prioridades é lutar pela implantação de uma política de recursos humanos para valorizar os médicos que não se mantém no serviço público por causa de salários baixíssimos”, disse a nova secretária sobre o futuro de sua gestão.



Tânia Sampaio é doutora em Educação pelo Ministério da Saúde, foi secretária de Saúde de Macaíba e é formada em enfermagem pela UFRN.



A secretária também disse que já tem em mente o nome do seu secretário adjunto mas não quis revelar. Antecipou apenas que vai contactá-lo de hoje para amanhã.



Ela informou também que se trata de um profissional que tem o mesmo perfil. “Eu não vou ser secretário sozinha”, garantiu Tânia Sampaio.



Estão presentes na posse os secretários de Administração, Roberto Lima, e de Tributação, Carlos Guedes e os vereadores da bancada de apoio à prefeita na Câmara.