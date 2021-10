ASSU 4 x 1 Potyguar/CN: fim de jogo Equipes fazem o primeiro jogo da decisão do Campeonato Estadual, no estádio Edgarzão, em Assu.

FIM DE JOGO



45 minutos - Uhhhhh!! Goleiro Erasmo, do ASSU, faz duas defesas em sequência. No chute de fora da área, ele espalmou e a bola subiu. Na descida, ele colocou para escanteio.



41 minutos - GOOOOOOOOOL DO ASSU!! Luciano Paraíba aproveita rápido contra-ataque do Camaleão do Vale. Ele recebe o passe, invade a área e bate no canto do goleiro Nilson, marcando seu segundo gol na decisão.



35 minutos - Luciano Paraíba recebeu passe sozinho e invadiu a área para tentar o drible no goleiro Nilson. Em seguida, os dois se chocaram e o árbitro mandou jogo seguir.



32 minutos - Equipes já demonstram certo cansaço depois de um jogo movimentado em um campo molhado.



28 minutos - Potyguar vai chegando com mais perigo ao ataque e preocupa o ASSU.



22 minutos - Uhhhhh!! Mais uma vez Roberto. Ele aproveita vacilo da zaga do ASSU e bate forte dentro da área para defesa de Erasmo. Lano coloca para escanteio.



17 minutos - Uhhhhh!! Roberto invade a área e bate forte para defesa do goleiro do ASSU, que espalmou. Na sobra do lance, a bola sai em tiro de meta.



12 minutos - Gol no começo do segundo tempo deixa o jogo mais movimentado e o Potyguar vai gostando do jogo.



8 minutos - GOOOOOOOOOL DO POTYGUAR!!! Boa jogada pela esquerda do ataque e Thiago bate forte na saída de Erasmo para marcar o primeiro do Leão do Seridó.



7 minutos - Confusão dentro da área do ASSU e o Potyguar tem boa chance de marcar o primeiro gol. Contudo, Lano tirou a bola dos pés de Thiago, depois dele passar pelo goleiro.



4 minutos - Potyguar chega com perigo no ataque, mas Pantera afasta usando a cabeça e colocando para escanteio.



2 minutos - Segundo tempo começa com o ASSU querendo ampliar ainda mais a vantagem e o Potyguar tentando descontar.



COMEÇA SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



44 minutos - Leão do Seridó pouco oferece perigo ao ASSU e chega ao ataque em lances isolados.



41 minutos - Potyguar está irreconhecível em campo e seus principais jogadores deixam a desejar neste primeiro jogo da decisão.



38 minutos - GOOOOOOOOOL DO ASSU!!! Cobrança de escanteio na área do Potyguar e o zagueiro Pantera se antecipa cabeceando para o gol.



33 minutos - Cruzamento perigoso na área, mas o goleiro do ASSU faz a defesa.



32 minutos - Situação vai se complicando para o Potyguar com a derrota parcial por 2 a 0.



29 minutos - GOOOOOOOOOL DO ASSU!! Luciano Paraíba recebe passe em velocidade, avança no meio-campo e invade a área do Potyguar. Na saída do goleiro, ele bate por cima e marca o segundo gol do Camaleão.



25 minutos - Jogo fica tumultuado com entradas duras e discussões.



23 minutos - Quase o Potyguar empata o jogo depois de um passe errado na defesa do ASSU. Thiago aproveita o erro, invade a área e tenta o chute, mas a zaga tira o perigo.



20 minutos - Quirino recebe bom passe no ataque, invade a área e dribla o marcador, mas a zaga afasta o perigo. Jogadores do Potyguar reclamam pelo individualismo do atacante.



15 minutos - Campo molhado exige atenção redobrada dos jogadores. Depois do gol, jogo fica marcado no meio-campo.



11 minutos - Potyguar tenta ir ao ataque para buscar o gol do empate. Enquanto isso, o ASSU vai explorando os contra-ataques.



9 minutos - Assu vai chegando com perigo e a zaga do Potyguar tem trabalho para impedir as investidas do Camaleão do Vale.



7 minutos - GOOOOOOOOOOL DO ASSU!! Indecisão da zaga do Potyguar e a bola cai nos pés de Marcelo Assuense. Ele invade a área e bate no canto esquerdo do goleiro.



4 minutos - ASSU toma iniciativa no começo do jogo em busca do primeiro gol. Luciano Paraíba tenta de fora da área, mas o chute sai em tiro de meta.



3 minutos - Jogo é preso nos primeiros minutos. Chove muito em Assu.



1 minuto - Começa o primeiro jogo da decisão do Estadual.