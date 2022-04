CEI dos Medicamentos: depoimentos serão às segundas-feiras Reuniões entre os parlamentares serão diárias; no encontro de terça-feira (19), vereadores solicitarão apoio de TCE e Ministério Público.

Os depoimentos da CEI dos Medicamentos serão realizados nas manhãs e tardes das segundas-feiras. Os vereadores decidem quem serão os primeiros convocados já na terça-feira (19), quando também solicitarão o apoio do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Estadual na investigação.



Além de enviar os ofícios solicitando a participação do TCE e MPE nas reuniões, os vereadores querem uma audiência com Adélia Sales e José Augusto Peres, presidentes do TCE e MPE, respectivamente. A intenção é discutir sobre a investigação e fazer o convite pessoalmente para que eles deem o apoio à comissão.



Na reunião que os membros da CEI terão na terça-feira, ainda, haverá a solicitação formal de documentos às empresas que participaram da licitação para a compra de medicamentos, além dos contratos e notas fiscais que estão com o Poder Público.



A reunião da terça-feira terá início às 9h30, e será a abertura oficial da CEI.