PRF prende dez durante o fim de semana Entre os dias 24 e 26 de abril, foram realizados 340 testes de bafômetro, resultando na autuação de 18 condutores.

A Polícia Rodoviária Federal realizou neste final de semana, entre os dias 24 e 26 de abril, 340 testes de bafômetro, resultando na autuação de 18 condutores, dos quais 10 foram conduzidos às Delegacias de Polícia Civil das cidades de São José de Mipibu, Mossoró, Caicó, Ceará Mirim, e Acari.



Além disso, a PRF recuperou três veículos com queixas de roubo. O primeiro foi uma Caminhonete Ford Ranger, de placas MYY-6310/RN, que havia sido tomada de assalto em uma granja da região metropolitana da grande Natal.



Numa ação conjunta com a PM, o veículo foi recuperado no bairro Cidade Praia, em Natal. Os puxadores conseguiram fugir ao perceberem que estavam sendo rastreados. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Especializada em Defesa e Propriedade em Cargas e Veículos (Deprov).



Em Mossoró, no Km 48 da BR 304, foi recuperado o Santana, de placas HVZ-7558/CE, com registro de roubo. Com o veículo foi preso Antônio Fernandes da Silva, de 53 anos.



Já em Timbaúba dos Batistas, no Km 123 da BR 427, foi recuperado o Caminhão VW 8.120, de placas MYH-0836/RN, que havia sido tomado de assalto no dia 24 deste mês, entre as cidades de Jardim do Seridó e Parelhas. Na ocasião tinha sido roubada uma carga de farinha de trigo.