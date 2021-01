Valdir Papel e Ciro estão regularizados Jogadores já estão treinando normalmente e podem aparecer na relação para a partida contra o Potyguar de Currais Novos.

O atacante Valdir Papel e o zagueiro Ciro já podem atuar pelo ABC no campeonato estadual. No fim da tarde desta sexta-feira (20), a diretoria do alvinegro conseguiu a regularização dos atletas.



Ambos já estão em forma, pois vinha treinando em seus clubes de origem. No treino desta sexta-feira, os atletas compuseram o time que jogou contra o sub-18 do clube, formado pelos jogadores que não atuaram contra o Fast.



A relação de Heriberto da Cunha com os nomes dos atletas que vão para o jogo contra o Potyguar de Currais Novos, no domingo (22), no Frasqueirão, só sairá após o treinamento do sábado, que começa às 8h.