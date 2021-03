Incêndio atinge indústria de produtos químicos em Diadema Até o momento, foram notificadas cinco vítimas e ainda não há informações sobre mortes.

Um incêndio atinge uma indústria de produtos químicos em Diadema, na região do ABC paulista, desde as 7h23 de hoje (27).



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 33 viaturas estão no local tentando controlar o fogo que se espalhou pelas ruas e pelos bueiros próximos.



Até o momento, foram notificadas cinco vítimas e ainda não há informações sobre mortes.



Várias explosões ocorreram na área e alguns imóveis vizinhos foram atingidos pelo fogo. Neste momento, os bombeiros tentam controlar o incêndio e mais viaturas estão indo para o local.