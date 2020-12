Carlos Eduardo nega compromisso com Wilma para 2010

Júlio Pinheiro

Pré-candidato ao Governo do Estado, Carlos Eduardo não fecha as portas para disputar outro cargo. A intenção do ex-prefeito é ser candidato do sistema governista, caso seja escolhido pelo grupo. Ao contrário do deputado Robinson Faria (PMN), que pertence ao grupo liderado por Wilma e disse que poderia ser candidato independente de ter o apoio da governadora, Carlos Eduardo disse que não será candidato fora da base.Quanto ao outro cargo que poderia disputar, Carlos Eduardo citou apenas o de deputado federal, mesmo já tendo declarado que poderia ser candidato a qualquer cargo (menos senador). Para ele, é necessário analisar o momento quando estiver mais próximo às eleições.“Eu tenho que expelir o ‘aventureirismo’, mas não posso excluir a coragem. Tudo vai depender da situação em 2010. Acredito que a população vai reconhecer o meu trabalho”, declarou o ex-prefeito, lembrando que todos os pré-candidatos ao Governo tem a legitimidade para tentar entrar na disputa.Mesmo ingressando no PDT com a intenção de aproximar a legenda da governadora, o ex-prefeito nega que tenha compromisso com a eleição de Wilma para o Senado. Carlos Eduardo assume a preferência pelas candidaturas de Garibaldi e da governadora e diz que essa é a tendência. O ex-prefeito, ainda, negou ser grato a Wilma pela projeção política que conseguiu.“Não existe gratidão à governadora. O que existe é uma admiração, um respeito muito grande de parte a parte. Não me comprometi a apoiá-la. Nós concordamos que juntos buscaremos a unidade de todos os partidos que estão juntos ao Governo Federal”, explicou.Carlos Eduardo disse que não sabe se o pai, o ex-prefeito de Parnamirim Agnelo Alves se filiará ao PDT. Contudo, acredita que ele é um nome forte para disputar uma vaga na Assembleia.“É muito forte o eleitorado de Parnamirim. Ele (Agnelo), se candidato, seria um nome muito forte”, declarou.