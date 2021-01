Cultura do RN recebe programa de investimentos

Marília Rocha Prefeitos e secretários assitiram apresentação de cultura e educação.

O responsável pelo projeto no Ministério da Cultura, Fabiano Santos, apresentou a um auditório lotado o retrato da sociedade brasileira em relação aos hábitos culturais. Segundo dados, apenas 13% dos brasileiros foram uma vez ao cinema, 92% nunca freqüentaram museus, 93,4% nunca visitaram uma exposição de artes e, em média, os brasileiros lêem quatro livros por ano.Em relação à informática, os índices do Ministério apontam que 82% dos brasileiros não possuem computador e 70% não tem acesso a internet.O Mais Cultura pretende mudar essa realidade e atuar em todas as regiões do Estado. Para isso, o presidente da Federação dos Municípios do RN – Femurn, Benes Leocádio, vai atuar em parceria com a Fundação José Augusto em todos os municípios. “O projeto é importante porque atua na atração de investimentos federais para os pontos de cultura, bibliotecas e aquisição de ferramentas de aprendizado”, afirma Benes.Ele acredita que a mobilização dos municípios em busca das verbais federais pode mudar a realidade dos potiguares nos próximos anos. “O projeto vem complementar as ações também na área de ensino, podendo criar novas escolas de informática e garantir compra de livros, melhorando os índices de educação”, especifica. Os projetos devem ser elaborados e encaminhados nos próximos meses.