Wilma pode consumar reforma no secretariado esta semana

Vlademir Alexandre Wilma de Faria prepara mudanças na sua equipe de auxiliares.

A tão falada reforma do secretariado no Governo do Estado, que deveria ter ocorrido no início de janeiro pode ser consumada até esta sexta-feira (3). A pressão de alguns deputados teve grande influência para que a governadora Wilma de Faria voltasse a falar em substituições na sua equipe de auxiliares.



Os parlamentares reclamam da falta de diálogo entre governo e Assembleia. O resultado dessa falta de proximidade entre os dois poderes foi a derrubada de todos os vetos as emendas do Orçamento Geral do Estado.



Neste quesito, o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Carvalho se tornou o alvo. O deputado Nélter Queiroz chegou a declarar em entrevista ao Jornal 96, desta semana, que a demora para obter resposta a um pleito encaminhado ao governo “chega a quatro meses” para ser resolvido e acusou: “Quando é pra ele, se resolve mais rapidamente”. Nélter sugeriu sem meias palavras que a governadora deveria substituir Carvalho.



Nesta campanha, já tem até nome cotado para assumir a vaga que pode ser deixada por Gustavo. O deputado Raimundo Fernandes (PMN), defende o colega Vivaldo Costa (PR), que segundo ele “é o nome ideal” para o cargo. Vivaldo é um dos maiores defensores do governo Wilma na Casa e, mantém um bom relacionamento com os parlamentares.



Memória



Durante a Sabatina Nominuto.com no final do ano passado, a governadora Wilma de Faria declarou que os secretários deveriam acompanhar o seu ritmo. Além disso, a chefe do Executivo Estadual avaliou o desempenho dos seus auxiliares, na época, como “bom”, mas precisava ser “ótimo”.



Os critérios elencados pela governadora parece não estarem sendo preenchidos pelo secretário de segurança pública, Agripino Neto. Quando assumiu, o perfil técnico era uma das vantagens e elogios à indicação do seu nome. Mas o aumento dos assaltos no interior do estado, ou em casas de praia no litoral da região metropolitana de Natal voltaram os olhares para Agripino que também tem recebido cobranças dos parlamentares. Diferente de Gustavo, o secretário de segurança ainda não tem um nome “na agulha” para substituí-lo.



Outros nomes que integram a lista de insatisfações da governadora estão o do secretário estadual de Infraestrutura, Adalberto Pessoa e o diretor do Departamento de Estradas e Rodagens – DER, Jader Torres. Esses dois últimos têm ligação direta com o presidente da Assembleia Legislativa Robinson Faria (PMN), que nos últimos dois meses não têm mantido um bom relacionamento com a líder do PSB.