Pensando no clássico, ABC faz trabalhos separados com atletas Alguns descansaram enquantos outros realizaram trabalhos físicos e táticos, no Frasqueirão.

O ABC treinou na tarde desta sexta-feira (6) pensando no clássico-rei contra o América, domingo (8) às 16h30, no Frasqueirão. No trabalho realizado no estádio, os jogadores que não atuaram o jogo todo contra o Fast e Ivan, expulso na partida, realizaram trabalho em campo reduzido.



O lateral Beto e o meia Marcos Paraná treinaram forte com uma boa movimentação dentro do campo. Já Paulinho Macaíba, Gabriel, Erandir e Rogério deram apenas voltas ao redor do campo. Os zagueiros do ABC realizaram um trabalho específico no gramado.



Enquanto isso, Simão e Sandro, que foram bastante exigidos na partida contra o Fast, fizeram um trabalho na academia do clube.