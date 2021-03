Tribunal de Justiça determina economia nas despesas Constitucionalmente, o Judiciário tem direito a 6% do orçamento do Estado. No ano passado, no entanto, o repasse ficou em torno de 4% das receitas.

O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Rafael Godeiro,encaminhou hoje um ofício circular a todos os desembargadores, juízes e diretores de foro e secretários do Tribunal, solicitando que adotem providências para racionalizar o uso de material de expediente, suprimentos de informática, serviços de telefonia móvel e fixa, entre outras despesas de custeio.



O ofício foi editado em função da reunião com a governadora Wilma de Faria e os representantes dos demais poderes solicitando a contenção de despesas em decorrência da queda na arrecadação do Estado.



Segundo o presidente Rafael Godeiro, o Poder Judiciário está atento à crise internacional que tem resultado no aumento do desemprego e numa queda da atividade econômica em todas as áreas, refletindo também na diminuição das receitas. Tanto assim que conseguiu nos últimos anos uma redução de 25% em despesas com energia elétrica, telefonia (através do Sistema Integrado de Telefonia), criou e está ampliando os serviços de informatização, atualmente aplicado nos Juizados Especiais, que reduziu os custos operacionais em relação ao processo tradicional.



O presidente do TJ também aponta como medidas adotadas nos últimos anos de contenção de despesas a implantação do Diário Eletrônico que implicou numa economia mensal de R$ 250 mil, a implantação do Sistema Hermes, de comunicação através de computador, com o Malote Digital, dispensando o uso dos correios ou o deslocamento em automóveis para troca de correspondência entre os servidores entre outros custos existentes no processo tradicional. Ainda houve uma redução na frota de veículos locados de 36 para 20 e uma devolução de 80 policiais militares que estavam cedidos ao Judiciário.



Com essas medidas, o presidente do Tribunal entende que o Judiciário tem procurado se adequar a nova realidade de arrecadação, mas também não pode deixar de ter o mínimo para o custeio dos serviços que oferece. Já no seu discurso de posse, em janeiro, o desembargador Rafael Godeiro alertava para as conseqüências da crise.



"Sabemos que o mundo inteiro passa por um sério abalo em sua estrutura econômica com reflexos indesejáveis na economia de nosso país. Os malefícios dessa crise poderão chegar até o nosso Estado, obrigando os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário a uma reordenamento orçamentário".



Ainda de acordo com o presidente no que diz respeito ao Poder Judiciário estadual, serão envidados todos os esforços necessários para a manutenção dos projetos programas, e ações já iniciadas ou em curso, de modo que não haja prejuízo da eficiência, e da qualidade dos serviços oferecidos, pois em nenhuma circunstância deve a Justiça faltar.



Constitucionalmente, o Judiciário tem direito a 6% do orçamento do Estado. No ano passado, no entanto, o repasse ficou em torno de 4% das receitas.