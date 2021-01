Mulher de 40 anos é encontrada morta no Pajuçara Crime aconteceu no início da manhã desta segunda-feira

Um crime abalou os moradores do Conjunto Pajuçara, Zona Norte de Natal, no início desta segunda-feira (23). Joana Darc Clementino da Silva, 40 anos, foi encontrada morta pelos vizinhos por volta das 7h de hoje, depois que ouviram alguns gritos vindos de sua residência e arrombaram a porta de sua casa.



Segundo a polícia, a partir de informações colhidas dos vizinhos, a vítima morava com um rapaz de 19 anos que é envolvido com drogas e foi a última pessoa a estar em contato com Joana. Ela residia próximo ao Bar da Ressaca.