Carlos Eduardo diz que presidência do PDT não está definida Ex-prefeito chegou agora à Assembleia Legislativa, onde ocorrerá a solenidade de filiação ao partido.

O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, acaba de chegar à Assembleia Legislativa, onde será realizada a cerimônia de filiação ao PDT, marcada inicialmente para as 16h. Ele chegou acompanhado do ministro do Trabalho, Carlos Lupi (PDT), do senador Garibaldi Alves (PMDB), e do presidente estadual do PDT, deputado Álvaro Dias.



Antes de dar início à sonlenidade, Carlos Eduardo falou que o momento é de comemoração e que ele irá fortalecer o partido. “Ainda não há nada definido sobre a presidência do diretório e muito menos se o partido irá fazer parte da base da governadora”, declarou.



O auditório da AL, onde ocorre a filiação, está lotado. Com a chegada do ex-prefeito, o coro era de “meu governador”.



O ministro Carlos Lupi, que desde a manhã de hoje cumpre agenda em Natal, disse que veio pelo Ministério do Trabalho, mas que aproveitou a oportunidade para prestigiar a filiação de Carlos Eduardo. Pela manhã, quando visitou a Delegacia Regional do Trabalho, o ministro estava acompanhado do ex-prefeito, que aproveitou a oportunidade para declarar que sua candidatura ao Governo do Estado está mantida.