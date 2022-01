PRF apreende peças automotivas e 6 mil CDs sem nota fiscal Foram apreendidos 200 rolamentos e 11 cabeçotes para motores, além de seis mil CDs.

Policiais Rodoviários Federais numa fiscalização de rotina, aprenderam na tarde desta quinta-feira (7), na BR 101, em São José de Mipibu, peças automotivas e CDs gravados. Foram apreendidos 200 rolamentos e 11 cabeçotes para motores, além de seis mil CDs.



Toda mercadoria encontrava-se sem a devida comprovação fiscal. As peças automotivas eram transportadas no veículo Ford Ranger de placa MOG 2726/PB, enquanto que os CDs seguiam no veículo VW Gol de placa NNK 4415/RN. Ocorrência encaminhada à Secretaria de Tributação Estadual.



A PRF registrou seis acidentes nesta quinta-feira. Duas pessoas ficaram feridas. Não houve registro de morte.