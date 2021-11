Sindicato denuncia larvicida usado pela saúde Pesticida estaria causando reações alérgicas nos agentes de saúde que trabalham nos bairros de Natal.

O Sindicato dos Servidores em Saúde (Sindsaúde) denunciou na manhã desta quinta-feira (29) os danos alérgicos que o pesticida usado pelas equipes municipais de saúde de Natal vem causando nos agentes de endemias.



Para a presidente do Sindicato, Sônia Godeiro, o larvicida pode colocar população em risco porque é utilizado em água potável. As equipes da Zona Norte já suspenderam o uso do produto. “Vamos pedir uma fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho para uma analise mais detalhada dos perigos no uso do larvicida”, destaca.



Além dessa reclamação, Sônia afirma que vai reivindicar equipamentos de proteção individual e melhorias salariais para os agentes.



O sindicato denunciou ainda que “os coordenadores ameaçam os trabalhadores que estão se negando a trabalhar com o produto”, que foi entregue na semana passad junto com o material de trabalho, apostila, luvas, máscara e óculos.



A denúncia foi feita pelo sindicato depois que agentes de saúde apresentaram reação alérgica ao produto.



Eles alegam que o pesticida ainda está em fase de testes e Natal á a terceira capital do Brasil a utilizá-la. “Estamos servindo de cobaia”, lamentou um agente da Zona Norte.



As turmas da Zona Norte já paralisaram as visitas às residências, e começam a articular uma movimentação em toda cidade.