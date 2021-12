Última etapa do RN 1500 é cancelada

Há mais de uma semana chove em boa parte do Nordeste, e o que se presenciou ao longo do roteiro da prova foram inundações e famílias desabrigadas.A especial de encerramento do RN 1500 foi pelas dunas de Guamaré, em um trecho de 36 quilômetros percorrido em duas voltas. No entanto, apenas os pilotos de motos e quadriciclos cumpriram o trajeto.As duplas de carros já estavam preparadas para largar, quando um grupo liderado pelo competidor Maurício Neves pediu o cancelamento da especial à CBA - Confederação Brasileira de Automobilismo. A alegação foi a ameaça de mais chuvas e falta de segurança no percurso, podendo comprometer a integridade de tripulantes e equipamentos.A Reijers Rally Team, que terminou o RN 1500 na 8ª posição da categoria T1 / Protótipos, não compactuou com essa manifestação, pois desejava correr a especial e lutar por melhores posições."A própria organização e o pessoal das motos e quadriciclos disseram que a especial não apresentava nenhum risco que pudesse levar a seu cancelamento. A equipe que não quer arriscar o seu equipamento, que não vá até o Rio Grande do Norte ou qualquer outro rali competir, porém, os times que deslocaram toda sua infra-estrutura para a região, tinham o direito de fazer a prova. Tivemos um problema sério com a chuva, e quando surge uma oportunidade para acelerarmos, a CBA sob pressão de algumas pessoas cancela a etapa que não tinha um problema sequer? Não foi correto o que aconteceu, e a maioria das duplas resolveu consentir para não criar mais confusão, visto que posteriormente o pronunciamento foi oficial”", contou o piloto Roberto Reijers.Com essa decisão, os vencedores foram Maurício Neves e Leandro Ferrarini, que na somatória das duas etapas disputadas fizeram o menor tempo. Em segundo lugar vieram Antonio Franciosi e Rafael Capoani, seguidos por Fellipe Bibas e Emerson Cavassin.Foi uma tristeza perceber que o tempo prejudicou o andamento do certame, e mesmo com todos os esforços da KTC Competições e Eventos para contornar a situação e proporcionar uma corrida com segurança, nem o mínimo pôde ser feito.Depois de oito anos, o Nordeste recebeu novamente uma etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Cross-Country, e um grid de 117 times – 47 motos, 30 quadriciclos e 40 carros – se formou para conquistar o título desta competição que é consideração a segunda melhor do Brasil.E como se trata de um caso atípico, os competidores já confirmaram participação no RN 1500 de 2010. "Certamente voltaremos. Conhecemos a prova, que é uma das melhores do País, com roteiros bastante técnicos e um grid muito competitivo. Não podemos condenar a organização por algo que vai além de suas vontades”, enfatizou Reijers.Desta forma, foram realizadas pelo Campeonato Brasileiro de Rally Cross-Country apenas as 3ª e 4ª etapas. De acordo com a CBA, com a redução do tamanho das especiais, a pontuação será computada pela metade do primeiro ao oitavo lugar."Infelizmente, a organização não teve muito que fazer. Foi chuva do começo ao fim, e que ainda predominam no Nordeste. Em toda a minha carreira no fora-de-estrada, foi a primeira vez que me deparo com uma situação dessas”, declarou o navegador Rogério Almeida.A partir de agora, as equipes começam a se preparar para o maior rali cross-country das Américas, o Rally dos Sertões, que acontece de 23 de junho a 3 de julho. A largada será em Goiânia, GO, com chegada em Natal, RN, e a edição de 2009 pode superar os 5 mil quilômetros, algo que não acontecia desde 1999.A organização do RN 1500 mobilizou os participantes para arrecadar roupas e mantimentos para as vítimas das enchentes. Só durante a competição, foram doadas mais de 50 cestas básicas para os morados de Ipanguaçu, RN. Quem ainda quiser colaborar, basta entrar em contato com a secretaria de prova: [email protected] ou (84) 8896 3502. Os alimentos serão entregues até o fim-de-semana.