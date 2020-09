ASSU começa segundo turno do Estadual na liderança

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG R% 1 ASSU 3 1 1 0 0 3 0 3 100,00% 2 Potyguar 1 1 0 1 0 1 1 0 33,33% 3 Baraúnas 1 1 0 1 0 1 1 0 33,33% 4 ABC 1 1 0 1 0 0 0 0 33,33% 5 América 1 1 0 1 0 0 0 0 33,33% 6 Santa Cruz 0 1 0 0 1 0 3 -3 0,00%

Além de 0 x 0 América, a primeira rodada do segundo turno contou com mais dois jogos. Em Santa Cruz, o time da casa perdeu para o ASSU, 3 a zero - gols de Pantera, Lano e Adam - e com isto, o "Camaleão do Vale" começa liderando o turno. E em Currais Novos, o Potyguar e o Baraúnas empataram, 1 a 1 (Quirino para o Potyguar; Maurício Pantera para o Baru).Eis os números de momento do Estadual:5 gols3 jogos1,67 gols/jogo08.03ABC 0 x 0 AméricaSanta Cruz 0 x 3 ASSUPotyguar 1 x 1 Baraúnas11.03América x PotyguarBaraúnas x Santa CruzASSU x ABC15.03Santa Cruz x ABCBaraúnas x AméricaPotyguar x ASSU9 golsLúcio Curió (América)8 golsMaurício Pantera (Baraúnas)7 golsHelinho (Potiguar MOS)6 golsPaulinho Macaíba (ABC)