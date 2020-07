Patu: Promotor eleitoral prevê divulgação de resultado antes das 19h

Vlademir Alexandre Promotor acredita que resultado sairá rápido porqu não terá escolha de vereadores.

O promotor eleitoral de Patu, Cláudio de Melo Ferreira, espera a divulgação do resultado das eleições que ocorrem amanhã (1º), na cidade, antes das 19h. Como nessas eleições não haverá escolha de vereadores, a expectativa é que o processo seja bastante rápido.Após o encerramento da votação, as 26 urnas eleitorais serão encaminhadas para o Fórum Eleitoral e os disquetes lidos pelos computadores cadastrados pela Justiça. Todos os candidatos poderão acompanhar a apuração. O resultado será lido em seguida.Cláudio de Melo Ferreira foi responsável pela impugnação do registro do ex-candidato Ednardo Moura (PSB), o que motivou a anulação do pleito no final do ano passado. Segundo o promotor, as eleições suplementares estão mais “calmas” que as de outubro.“Recebemos denúncia de abuso de poder político e econômico e de compra de votos, e todas estão sendo investigadas in loco”, disse o promotor, elogiando a presença do policiamento na cidade. Entre policiais civis, militares e federais, são mais de 200 homens. Ele espera que o "clima" na cidade esquente na noite de hoje, último dia que os candidatos têm para a compra de votos.Até agora não houve pedido de impugnação ou cassação de candidaturas. Com relação ao atentado que ocorreu no final de janeiro deste ano, quando a porta principal da Câmara Municipal de Patu foi baleada, Cláudio de Melo Ferreira afirmou que o processo estava em investigação, e que o autor do crime ainda não foi descoberto.