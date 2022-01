Mangabeira Unger quer instalar Ipea nos estados nordestinos

Elpídio Júnior “O Ipea mobilizará a inteligência do Nordeste”, disse Mangabeira Unger.

“O Ipea será um braço no Nordeste para firmamos o desenvolvimento na região. Queremos implantar aqui um novo modelo de desenvolvimento econômico”, falou o ministro.A idéia é que a instituição colabore na pesquisa para novas oportunidades econômicas. Segundo ele, o Ipea é um instrumento de estudo e servirá de base para essa construção.De acordo com Mangabeira Unger, o Nordeste tem aparecido no cenário nacional como uma área de grande empreendedorismo. “A nova classe média tem investido bastante na abertura de pequenos negócios. Além disso, a região está evoluindo no setor tecnológico”, apontou.Para o ministro, se esses dois fatores forem enfatizados, o Nordeste será uma das regiões mais desenvolvidas do país. “O Ipea mobilizará a inteligência do Nordeste”, disse Mangabeira Unger.