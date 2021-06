Assalto deixa mais um morto na zona Norte de Natal Francisco Janeilson foi abordado por um assaltante, tentou reagir e acabou sendo alvejado. Este é o segundo caso em menos de 24h.

Mais um assalto terminou em morte na zona Norte de Natal. Desta vez, Francisco Janeilson Nascimento da Silva caminhava pelo loteamento José Sarney, quando foi abordado por um assaltante. A vítima tentou reagir e acabou sendo alvejada.



Francisco morreu na hora e o criminoso se evadiu do local. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (12), por volta das 3h30. Agora pela manhã, o Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep) aguarda a chegada da família para identificar o corpo.



Este é o segundo assalto seguido de morte em menos de 24h. Na madrugada do sábado (11), dois homens morreram na Redinha Nova, após um assalto a casa de praia. Uma das vítimas era uma policial militar aposentado, Cabo Jorivam.



Capim Macio



Ainda na madrugada deste domingo, quatro assaltantes invadiram uma residência na rua José Gomes, em Capim Macio, e promoveram momentos de terror para uma família. Os criminosos renderam as pessoas e realizaram um arrastão.



Eles fugiram do local levando um carro Gol da família e vários objetos domésticos e pessoais. Momentos depois, o veículo foi encontrado abandonado no Bom Pastor. No entanto, os assaltantes conseguiram escapar levando os demais materiais roubados.