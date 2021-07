ABC 3 x 2 Santa Cruz: fim de jogo Equipes se enfrentam no estádio Frasqueirão e o jogo vale liderança para o ABC na última rodada do segundo turno.

FIM DE JOGO



48 minutos - GOOOOOOOOL DO ABC!!! João Paulo faz o terceiro gol do ABC e vira o placar mais uma vez nos acréscimos. Depois de desperdiçar duas chances, atacante alvinegro aproveita sobra de bola e coloca no fundo do gol.



44 minutos - Uhhhh!!! Ricardinho perde gol feito no final da partida.



40 minutos - Um a menos! Fernandes toca com a mão na bola e o árbitro expulsa o jogador do Santa Cruz.



35 minutos - GOOOOOOOOL DO ABC!! Paulinho Macaíba cobra pênalti deslocando o goleiro e empata o jogo.



34 minutos - Pênalti!!! Ricardinho é puxado dentro da área e o árbitro marca a penalidade máxima.



25 minutos - Virada sofrida no segundo tempo deixa o time alvinegro desarticulado em campo.



20 minutos - GOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ!!! Hamilton vira o placar a favor do tricolor do Traíri. Fernandes lançou Binha, que cruzou para o atacante completar e fazer o segundo gol do Santa.



12 minutos - Uhhhhhh!!! Bola cruzada na área e Gabriel cabeceia com perigo ao gol de Eridelson.



6 minutos - Uhhhh!! Ivan recebe cruzamento em lance rápido e completa para fora do gol. (ASSU 2 x 1 Potyguar)



3 minutos - Querendo a vantagem na decisão, o ABC volta pressionando o Santa. Em cobrança de falta, Gaúcho acerta a barreira.



COMEÇA SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



42 minutos - Primeiro tempo em que o ABC dominou, mas o Santa reagiu após o gol do empate.



37 minutos - Lance da bola na trave causa polêmica no Frasqueirão.



34 minutos - Uhhhhhh!!! Outra vez Gaúcho! Ele acertou uma pancada na cobrança de falta e a bola beijou o travessão do goleiro Eridelson.



31 minutos - Eridelson se arrisca tentando driblar Ivan, perde a bola e comete falta perigosa. Gaúcho cobra forte, mas para fora do gol.



28 minutos - GOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ!! Boa jogada de Hamilton, que aproveitou falha da zaga alvinegra e tocou para Denis. Ele invadiu a área e bateu sem chances para Raniere.



25 minutos - Uhhhhh!! Fernandes cobrou falta com perigo e exige grande defesa de Raniere.



23 minutos - Uhhhhh!! Gaúcho cobra falta com força e o goleiro Eridelson espalmou. Na sobra, o árbitro marca impedimento.



20 minutos - Jogo de uma equipe só no Frasqueirão e o ABC vai perdendo chances. (ASSU 1 x 1 Potyguar/CN)



17 minutos - ABC não diminui o ritmo e pressiona o Santa Cruz.(ASSU 0 x 1 Potyguar/CN)



12 minutos - Uhhhhhh!! Boa trama do ataque alvinegro com Rodriguinho e Gabriel, que passa para Ivan. O atacante alvinegro chutou mal para fora do gol.



7 minutos - Erandir arma jogadas no ataque



5 minutos - GOOOOOOOOOL DO ABC!! Erandir abre o placar no Frasqueirão. Confusão dentro da área e a bola sobrou para o camisa 5 alvinegro, que colocou por cima do goleiro Eridelson e fez o primeiro do ABC.



2 minutos - ABC começa o jogo impondo ritmo forte querendo o primeiro gol.