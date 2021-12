TJRN assina a devolução de 50 PMs ao Estado A devolução dos PMs, que é uma iniciativa do atual presidente da Corte e integra uma das metas do Plano de Gestão bienal.

O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), desembargador Rafael Godeiro, oficializou nesta terça-feira (5) a devolução de 50 policiais militares ao Governo do Estado, dos 167 que estão cedidos ao Poder Judiciário, atendendo a Natal e as comarcas do interior do Estado.



A devolução dos PMs, que é uma iniciativa do atual presidente da Corte e integra uma das metas do Plano de Gestão bienal, tem o propósito de contribuir para a ampliação e a qualidade do policiamento ostensivo no Estado.



O retorno dos policiais foi definido após uma reunião, realizada às 10h, no gabinete do desembargador Rafael Godeiro e contou com a presença do juiz assessor da presidência, Luiz Cândido, do Comandante Geral da PM, Coronel Marcondes Pinheiro, do chefe do gabinete militar do TJRN, cel. Humberto de Lima e do secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Agripino Neto.



“Eles serão treinados, passarão por uma espécie de reciclagem e vão atuar na área operacional. Irão reforçar o patrulhamento ostensivo nas ruas”, antecipa o cel. Marcondes.



A iniciativa da presidência do TJRN foi acompanhada também pelo Gabinete Civil do Estado, onde a governadora Wilma de Faria determinou o retorno de 50% dos 133 PMs, que estavam a disposição do governo.



“A presidência quer, com isso, melhorar o policiamento nas ruas, ampliar a segurança”, resume e conclui o magistrado assessor da predidência Luiz Cândido, ao ressaltar que foi realizado um levantamento nas comarcas do Estado para que a devolução fosse realizada ainda esta semana.