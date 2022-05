Tensiômetros e balanças são fiscalizadas em hospitais públicos

Isabela Santos A ação deve ser realizada em todos os hospitais públicos do município.

Na manhã desta quinta-feira (21) uma equipe do Ipem iniciou o trabalho no pronto-socorro Clóvis Sarinho do Hospital Walfredo Gurgel. A promotora de Saúde Iara Pinheiro qualifica a ação como “preventiva, educativa e corretiva”.“A fiscalização assegura cada vez mais a qualidade do serviço público”, disse.De acordo com a coordenadora operacional do Instituto, Socorro Freitas, cada equipamento sai da fábrica com um selo do Inmetro, que deve ser substituído anualmente, mediante avaliação.“A verificação é obrigatória e se houver algum defeito, determinamos que um prazo de 10 dias para enviar o aparelho ao conserto em uma oficina credenciada”, explicou Socorro Freitas.Se o material não puder ser consertado, o Inmetro recolhe.