Bienal: Palestrante comenta as novidades do mercado Beatriz Kunze é consultora e uma das referências em tecnologia no Brasil.

A II Bienal de Informática, iniciada na quinta-feira (16), continua com os ciclos de palestra. Uma das mais aguardadas é a de Bia Kunze, que administra o site Garota sem Fio, é comentarista e presta serviços de consultoria em Curitiba. Logo mais às 19h, ela palestra sobre a Produtividade com o Auxílio da tecnologia móvel, sua segunda exposição.



Em entrevista ao Nominuto.com, Bia falou sobre as apostas no mundo digital para os próximos anos. Ela explicou que ultimamente uma mudança de paradigma vem acontecendo com a ascensão dos smartphones, celulares similares a pequenos computadores.



“Podemos notar ultimamente que muitas pessoas que estão entrando no mundo digital fazem isso através dos smartphone, e não de um computador caseiro como acontecia no passado”.



Além do acesso a internet, Kunze falou a respeito dos celulares pré-pagos, elaborados inicialmente para os clientes controlarem os gastos. “Na verdade, esse tipo de conta fez surgir muitos profissionais autônomos, que cresceram justamente pelo fato de trabalhar com os celulares de cartão”, destacou.



Outro ponto que a consultora chamou a atenção para o mercado crescente dos netbooks, laptops com capacidade de processamento menor dos que os notebooks tradicionais, e idealizados para um público antenado com a internet que não dispensa a mobilidade.



“Os netbooks não estão ai para serem o ponto intermediário entre os smartphones e os computadores. Eles têm um público específico e são a primeira compra das classes C e D no Brasil”.



Ela destacou ainda a mudança na configuração dos novos netbooks. “Como o mercado cresceu, o público foi ficando diferenciado e a configuração alterada. Agora, eles estão vindo com maior memória, mais espaço no hd. Não há concorrência entre os públicos porque existe a diferença entre celular e computador”, finalizou.