Centenas de pessoas fazem fila para inscrição no Minha Casa, Minha Vida

Fotos: Fred Carvalho

“Nunca na minha vida eu tive uma casa própria. Espero muito que agora eu consiga realizar o meu grande sonho, que é ter um cantinho pra morar”, falou.As casas serão financiadas pela Caixa Econômica Federal com pagamento em dez anos. “A média de valor das casas será de R$ 37 mil, com o contemplado pagando R$ 50 por mês. Ou seja, as casas serão subsidiadas pelo Governo Federal”, explicou o presidente da Companhia Estadual de Habitação (Cehab), Damião Pitta.Ele lembrou que não é preciso correria para entrar em fila para se inscrever. “Essa pressa toda não é necessária. As inscrições seguirão até o dia 29, com 20 pessoas atendendo aqui diariamente. E essa será apenas a primeira etapa das inscrições. Vai dar tempo para todo mundo se inscrever tranquilamente”.Os pré-requisitos para se inscrever são: não ter casa própria e ter renda de até três salários mínimos. “Depois, com os dados completos na ficha de inscrição, a Caixa Econômica vai analisar caso a caso quem poderá ser beneficiado. Os critérios são meramente técnicos, não impostando a ordem de inscrição”, ressaltou Damião Pitta.Mesmo assim houve um princípio de tumulto na formação da fila. “Cheguei aqui às 10h30 de ontem (domingo) e não vou aceitar que ninguém passe na minha frente. Só quero garantir o meu direito de continuar sonhando com minha casinha”, falou o aposentado Wilson de Oliveira Campos, o segundo a chegar na fila.Inicialmente o Minha Casa, Minha Vida vai beneficiar moradores da Grande Natal e de Mossoró – cidades com mais de 100 mil habitantes. Na primeira fase do programa, 19 mil casas serão construídas no Rio Grande do Norte. O programa é custeado com verbas federais, mas gerenciado por Estados e municípios.