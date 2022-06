Eliminatória do MPBeco é adiada Chuvas constantes desde a noite de ontem inviabilizaram a realização do evento neste sábado.

A comissão organizadora do 4º Festival de Música do Beco da Lama – MPBeco 2009 avisa ao público que a segunda eliminatória, prevista para este sábado (23) precisou ser adiada devido às constantes chuvas que caem em Natal desde a noite desta sexta (22).



Infelizmente, a chuva inviabilizou a montagem do palco e do som a tempo para que a festa pudesse ser realizada no horário previsto.



Com isso, a eliminatória que definirá as sete finalistas restantes fica adiada para o próximo sábado (30), com a final sendo disputada no dia seguinte, domingo (31).



A comissão organizadora do MPBeco pede desculpas pelo contratempo e aguarda o público no próximo fim de semana, na Praça Sete de Setembro, para celebrar o talento da música potiguar.