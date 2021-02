Potyguar pronto para receber o Santa Cruz A novidade do "Leão do Seridó" é a volta de Gil Paraíba. No santa, Diá deve utilizar um esquema variável.

O Potyguar está pronto para receber o Santa Cruz no estádio Coronel José Bezerra, esta noite em Currais Novos. A novidade é a volta do atacante Gil Paraíba, que estava recolhido ao Departamento Médico e não atuou na rodada do fim de semana, quando o Potyguar perdeu o jogo e a liderança do Estadual para o ABC.



Se as coisas ficarem muito "puxadas" para Gil Paraíba - não será surpresa se o Santa Cruz (agora comandado por Francisco de Assis "Diá") apertar a marcação, mais ainda com a necessidade de partir para o tudo-ou-nada por conta da incõmoda lanterna do turno - o substituto imediato é Carlinhos, que aliás no último treino formou a dupla de zaga ao lado de Quirino.



Além da volta de Gil Paraíba, o técnico Neto Matias teve que mexer na zaga e no meioc-ampo por conta das circunstâncias - na zaga, Maceió substitui Roquete; no meio-campo, Gil Pernambuco entra no lugar de Emerson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.



Com isto, a formação mais provável do Potyguar para a partida das 20h30 contra o Santa Cruz é esta - Nilson, Leandro Macaxeira, Maceió, Gefferson; Everaldo, Nininho, Gil Pernambuco, Elian, Thiago; Quirino e Carlinhos (Gil Paraíba).



Santa Cruz

Na equipe do Santa Cruz, o técnico Interino, o professor Diá, não terá à disposição os zagueiros Rodrigo Almeida e Rafael.



Por isso, ele prefere aguardar, ver a forma como vem a equipe do Potygaur, mas já entrando em campo com dois trunfos na manga: a utilização de um esquema de jogo maleável, que pode variar do 3-5-2 para o 4-6-1.



O professor deve mandar a campo o goleiro Eridelson, Breno, Geriel, Ivson e Ferndandes; Joelan, Robson, Oldair, Kel e Da Silva; Jandir.