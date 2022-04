Vander Lee faz dois shows em Natal

Levindo Carneiro Artista lançou CD no começo de abril deste ano.

Os ingressos são vendidos na Droff (Hiper Prudente - 3206-9776) ou na bilheteria do TAM por R$50 (inteira) e R$ 25 (meia).Em seu show, traz sucesso como Românticos, Onde Deus Possa me Ouvir,Contra o tempo, Iluminado, Pensei que Fosse o Céu e Esperando Aviões; além de músicas inéditas de seu novo disco “Faro”, lançado em abril.Apesar de seus 20 anos de carreira, só agora Vander Lee ganha espaço como cantor embora tenha composições gravadas por grandes nomes da MPB como Rita Ribeiro, Gal Costa e Emilinha Borba.Em 2007 conquistou o Prêmio Tim de melhor disco de canção popular, quando fazia turnê de seu quarto álbum, “Pensei eu fosse o céu”.Foi selecionado pelo Fórum de Música/MG para realizar um show em Turin (Itália), participando do projeto "Minas Gerais em Piemonte - Itália" no ano de 2008.O artista inicia o ano de 2009 realizando uma turnê no norte e nordeste do Brasil, através do projeto MPB Petrobras. Em março, Vander Lee se apresenta no conhecido Festival SXSW - South by Southwest em Austin, Texas (EUA), sendo selecionado juntamente com outros quatro artistas mineiros.