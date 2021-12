Copa 2014: Natal sedia encontro do Sinaenco nesta quinta-feira

Elpídio Júnior Natal recebe encontro da Sinaenco e governadora Wilma ainda deve confirmar particiipação

Recife

06 de maio - 10h00

Local: sede do Sinaenco/PE - R. Pio IX, 430 - Torre

Natal

07 de maio - 9h00

Local: Auditório da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Natal - Rua Ceará Mirim, 322 - Tirol

Salvador

08 de maio- 10h00

Local: sede do Sinaenco/BA - Av. Tancredo Neves, 274, bloco B, s. 328, Centro Empresarial Iguatemi

O objetivo destes encontros é buscar informações junto aos comitês locais de organização da Copa para elaboração de um dossiê qualitativo que será entregue, após o anúncio das cidades, às autoridades federais, estaduais e municipais sobre os desafios de cada capital para sediar o Mundial de 2014.Para o presidente do Sinaenco, José Roberto Bernasconi, o Nordeste, que é a única região com quatro candidatas, pode ter em 31 de maio a confirmação de todas as concorrentes. "A realização da Copa do Mundo em quatro capitais do Nordeste pode trazer à região um grande desenvolvimento de infraestrutura e uma enorme exposição de suas belezas naturais para o mundo inteiro, com significativa atração turística também no pós-Copa. O mundial de futebol é o maior evento midiático do planeta e essa visibilidade deve ser muito bem aproveitada, com um rigoroso planejamento", destaca Bernasconi.Ainda de acordo com o presidente do Sinaenco, cada encontro terá uma característica diferente. Em Recife e Salvador, que já sediaram grandes encontros do Sinaenco sobre a Copa 2014 em 2007, haverá uma reunião com representantes do governo para atualização de dados.Na capital do Rio Grande do Norte, o Sinaenco realiza o seminário "Os desafios de Natal para sediar a Copa 2014", com grande programação de debates. Fortaleza não fará parte deste ciclo de encontros, pois no último mês de abril abrigou evento do Sinaenco sobre o tema.