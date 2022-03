Iberê entrega projeto da barragem de Oiticica a Geddel

Elpidio Júnior

O reservatório teve sua construção garantida por Geddel em visita ao Rio grande do Norte no último dia 6 de maio. O prazo de conclusão da obra, no município de Jucurutu, é de aproximadamente 24 meses.“A construção da barragem de Oiticica vai possibilitar a garantia hídrica da região com a interligação de bacias do São Francisco, levando água para a região de maior déficit hídrico do Estado, além disso vai amenizar os efeitos das enchentes no Baixo Açu”, explica o vice-governador.O reservatório terá investimento estimado na ordem de R$ 180 milhões. O projeto visa aumentar as reservas de águas superficiais do Rio Grande do Norte, aproveitando o potencial hídrico do rio Piranhas/Açu, reforçado pela Transposição do rio São Francisco.A obra possibilitará melhorias no abastecimento humano e industrial, expansão da agricultura irrigada (2.650 ha), além da geração de energia elétrica para atender às demandas do plano do eixo de Integração do Seridó, que prevê uma extensão de 38 quilômetros. 164 mil pessoas serão beneficiadas, principalmente as da região do Seridó, que apresenta um dos maiores déficits hídricos do Estado.Na próxima sexta-feira (15), o vice-governador e técnicos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) apresentarão à população de Jucurutu e de municípios vizinhos o projeto da construção da barragem de Oiticica.A audiência pública terá a participação do secretário de Assuntos Fundiários, de Colonização e de Apoio a Reforma Agrária, Francisco Canindé, do procurador de Patrimônio e Meio Ambiente da Procuradoria Geral do Estado, Raimundo Nonato e do prefeito de Jucurutu, Júnior Queiroz.Na ocasião, acontecerá ainda a apresentação do programa de reassentamento e dos processos de indenização dos 30 primeiros desapropriados das terras que compõe o eixo da Barragem. O evento acontece na comunidade Barra de Santana, às 17h.