Caso Maisla: velório da estudante é encerrado e corpo segue para sepultamento Estudante Maisla Mariana será enterrada às 10h, no cemitério de Santo Antonio, distrito de São Gonçalo.

Foi encerrado nesse momento o velório da estudante Maisla Mariana no ginásio poliesportivo Jardim Lola. O corpo dela segue agora para o cemitério de Santo Antonio distrito de São Gonçalo do Amarante. O enterro está previsto para as 10h.