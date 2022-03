Maisla morreu com mais de 30 facadas

Reprodução/Abelardo Nunes

O médico legista que realizou exames nas partes do corpo encontradas em um terreno baldio na manhã desta quarta-feira (13) disse que as facadas foram concentradas no lado direito do tórax da criança.Apesar da mãe de Maisla ter reconhecido as roupas que estavam junto às partes do corpo encontradas hoje, o médico legista, Carlos Jatobá, diz que só será possível afirmar que as partes do corpo são da menina quando for feita a identificação de digitais ou da arcada dentária. Mas para isso, é preciso encontrar as outras partes do corpo. Caso não sejam encontradas, será feito um exame de DNA.Segundo Carlos Jatobá, no tórax há marcas de pelo menos 30 facadas. O legista afirma que o tórax é de adolescente, do sexo feminino.