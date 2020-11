BNB orienta produtores de audiovisual

Serão realizadas videoconferências nas salas BNB em todas as capitais nordestinas nesta terça-feira (17), das 14h30 às 16h30. Nas sessões serão esclarecidas dúvidas e prestadas orientações aos interessados em participar do edital Cine Mais Cultura , que prevê a seleção de cem novos núcleos de exibição, que objetivam democratizar e regionalizar a difusão do audiovisual.

A participação é gratuita, mas devido a capacidade das salas é preciso que as inscrições sejam realizadas pelo e-mail [email protected] , preferencialmente até as 15h da segunda (16).

Devem participar da videoconferência gestores, artistas, produtores, pontos de cultura, realizadores, cineclubistas, representantes de escolas municipais, estaduais e entidades culturais.Avenida Antönio Basílio, 3006, Ed. Lagoa Center, Lj 35C - Lagoa NovaTerça-feira (17), a partir das 14h30

Dúvidas: (81) 3424-8506/ 3424-8862