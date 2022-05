Gaúcho pega uma partida e vai poder jogar contra o Juventude Zagueiro foi julgado por expulsão na partida contra a Ponte Preta/SP, jogo de abertura na Série B.

O zagueiro Gaúcho foi a julgamento na noite desta terça-feira (19), pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e foi punido com apenas uma partida de suspensão.



O jogador foi julgado por expulsão na partida de estréia do ABC no Campeonato Brasileiro da Série B, diante da Ponte Preta/SP, realizada no último dia 8, em Campinas (SP).



Como já cumpriu suspensão na partida contra o Figueirense, está pronto e livre para atuar contra o Juventude/RS, no próximo sábado (23), em Caxias do Sul (RS).



Gaúcho foi incluso no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), “Praticar ato desleal ou inconveniente durante a partida, prova ou equivalente”, que prevê suspensão de uma a três partidas.



A defesa do atleta foi feita pelo advogado Daniel Reis.