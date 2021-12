Restituição do IR já tem calendário definido

IR 2009 Mês 1º lote 15/06/2009 2º lote 15/07/2009 3º lote 17/08/2009 4º lote 15/09/2009 5º lote 15/10/2009 6º lote 16/11/2009 7º lote 15/12/2009

Mal acabou o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda e os contribuintes já começam a programarem o recebimento da restituição do imposto, com pagamento iniciado apenas em junho.O supervisor da Receita Federal, Fernando Daiah, explica que a restituição vale para os contribuintes que pagaram o valor maior do que deveriam pagar, ou que tiveram deduções permitidas por lei que não foram incluídas. Ele lembra que a restituição segue prioridades. “Os primeiros a receberem a restituição do Imposto de Renda são os idosos, seguidos dos contribuintes que entregaram a declaração via internet mais rapidamente”, afirma.Depois desses pagamentos, as restituições seguem para os contribuintes que fizeram a declaração via disquete e depois, os formulários impressos entregues nos Correios de todo o Brasil.O valor restituído será entregue via deposito bancário em contas-correntes e poupanças a partir de junho desse ano. Lembrando que a Receita Federal tem um sistema unificado de comparação entre os documentos de CPF e CNPJ para que não ocorra fraude. Os valores depositados deverão ser correspondentes ao valor pago nas declarações.