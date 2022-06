ABC e Juventude estreiam treinadores em busca da primeira vitória na Série B O técnico Arturzinho, do ABC, entra com uma nova dupla de ataque e modificações nos três setores.

Em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, o Juventude terá a estréia do Zé Teodoro, que substitui Gilmar Iser, para o duelo contra o ABC. O mesmo enredo do outro lado. O alvinegro natalense em busca da primeira vitória estréia o técnico Arturzinho.



O confronto de desespero neste sábado (23) terá início às 21h, no Estádio Alfredo Jaconni, em Caxias do Sul, no encerramento da terceira rodada.



Com um ponto conquistado, o Juventude foi derrotado pelo Duque de Caxias, por 4 a 2, de virada. Mas a situação do ABC é bem pior. Sem pontuar, o time de Natal caiu diante do Figueirense, por 3 a 1 jogando em pleo Frasqueirão. Na estreia tinha perdido para a Ponte Preta, por 2 a 0, em Campinas.



Estreia Zé Teodoro

No Juventude, o lateral direito Cicinho sentiu um entorse no tornozelo direito nos trabalhos de quinta-feira e acabou vetado pelo Departamento Médico. Luis Felipe entra em seu lugar.



Na lateral-esquerda, Mineiro, expulso na partida frente ao Duque de Caxias - derrota, por 4 a 2 - dará lugar a Fábio, jogador contratado junto ao Ypiranga de Erechim.



A principal novidade no técnico Zé Teodoro deixa duas dúvidas na equipe: Rogélio ou Allisson na defesa e Léo Dias ou Edimar no meio campo.



ABC

O técnico Arturzinho vai estrear no lugar de Heriberto da Cunha, o primeiro a deixar o cargo na temporada da Série B.



O elenco alvinegro realizou na tarde desta sexta-feira (22), em um clube esportivo da cidade de Caxias do Sul (RS), o último treinamento da equipe antes do confronto deste sábado (23).



O novo treinador abcedista, Arturzinho, comandou mais um longo trabalho tático de posicionamento com o plantel. No final, os jogadores participaram de um recreativo, “rachão”, bastante movimentado.





Após a movimentação, o grupo retornou ao hotel, onde jantou, e neste momento, dá prosseguimento ao regime de concentração.



O treinador do ABC falou sobre as mudanças que vai fazer para o jogo, pois o objetivo é deixar o time organbizado na defesa, mas com boas opções de sair para o ataque sem se encolher demais.



"São mudanças naturais, porque tive chance de ver os treinamentos", argumentou Arturzinho.



No ataque, Gabriel fará dupla com Ricardinho, que já tinha substituído no jogo passado. No meio-campo, Tiano será o titular da camisa 10.





O setor defensivo também teve mudanças. Com Fabiano e Juninho machucados, Audálio formará a trinca de zagueiros com Bem-Hur e Gáucho. Nas laterais tudo permanece igual, com Marco Aurélio e Rogerinho.





Ficha Técnica



Juventude x ABC



Local: Estádio Alfredo Jaconni, em Caxias do Sul - RS

Data: 22/05/2009

Horário: 21h

Árbitro: Gutemberg de Paula Fonseca - RJ



Juventude

Gatti; Luís Felipe, Da Silva, Rogélio (Allisson) e Fábio; Walker, Lauro, Tiago Renz e Léo Dias (Edimar); Kito e Mendes.

Técnico: Zé Teodoro.



ABC

Thiago Cardoso; Audálio, Gaúcho e Ben-Hur; Marco Aurélio, Rogério, Erandir, Tiano e Rogerinho; Ricardinho e Gabriel.

Técnico: Arturzinho.