Na dança dos técnicos, Benazzi acerta com o Vila Nova e fala em acesso

Vágner Benazzi (55), paulista de Osasco, tem um longo currículo como técnico. Em mais de 20 anos, atuou em vários clubes, ganhando reconhecimento por conseguir acessos em diversos campeonatos.



Suas principais atuações foram: em 1998 no Gama, quando foi campeão da Série B; em 2001, vice-campeão da Série B pelo Figueirense; e em 2007, conquistando o acesso para a Série A pela Portuguesa.



No aeroporto, Benazzi foi recebido por vários torcedores, que fizeram algumas considerações sobre o time. “Os torcedores são apaixonados”, ressaltou.



Por ter passagem em times de São Paulo, Santa Catarina e outros, o técnico é muito procurado por jogadores para trabalharem com ele, mas afirmou que à princípio não fará nenhuma contratação. “Vou procurar dar oportunidades a todos os jogadores, para conhecê-los melhor”, disse.





A primeira atitude de Benazzi no comando do time colorado foi dizer aos jogadores que eles são os melhores do campeonato Brasileiro da Série B. “Meu interesse é simplesmente fazer o Vila campeão”, finalizou.



Dança de técnicos

Pelo segundo ano consecutivo, a dança dos técnicos tem sido intensa no Campeonato Brasileiro da Série B. Na quarta-feira (21), o técnico Gilson Kleina perdeu o cargo no Vila Nova e Benazzi assumiu.



Até agora, o ABC trocou de técnico: saiu Heriberto da Cunha e chegou Arturzinho. Já Zé Teodoro trocou o Ceará pelo Juventude, que demitiu Gilmar Iser .Por sua vez, o vovô alencarino trouxe PC Gusmão. Quem será o próximo a cair?